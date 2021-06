Uppgifter: Toppklubb ute efter Tysklands Gosens

Under gårdagen besegrade Tyskland Portugal efter att ha vänt underläge till seger. Då var den tyske vänsterbacken Robin Gosens i händelsernas centrum. Först skickade han in en boll i nät och trodde sig ha givit tyskarna ledningen, men kort senare dömdes målet bort för offside. Därefter stod han för dubbla assist (en av de gick till Portugals Ruben Diaz, som stötte in bollen i eget mål reds. anm) innan han själv noterades för en balja som betydde 4-1.

Under söndagen – mitt under EM – anlände uppgifter om att Tysklands doldis, som till vardags spelar i Atalanta, kan vara på väg bort från sin italienska klubb. I tidningen Bilds podcast EM Insider berättar den välkände journalisten Christian Falk att Milan har tagit kontakt med Atalanta angående Gosens.

ANNONS

Robin Gosens gjorde under den gångna säsongen elva mål och sex assist på 32 matcher i Serie A för Atalanta. Hans kontrakt med klubben går ut sista juni 2023.