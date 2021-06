Uppgifter: Calhanoglu lämnar Milan för rival - läkarundersöks i morgon

Hakan Calhanoglus kontrakt med Milan går ut i slutet av juni och har länge varit oklart om mittfältaren skulle bli kvar i klubben eller inte. En rad klubbar har uppgetts intresserade, men nu verkar det vara klart.

Enligt Sky Sport Italia är Calhanoglu klar för Inter, en av Milans värsta rivaler. Enligt uppgifterna har skrivit på ett kontrakt över tre år som är värt fem miljoner euro plus en miljon i bonusar per säsong. Calhanoglu kommer genomföra läkarundersökningen under tisdagen och presenteras inom kort.

Calhanoglu noterades under fjolårssäsongen för fyra mål och tio assist på 33 Serie A-matcher.