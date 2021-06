Uppgifter: Ligakonkurrenter ute efter Liverpools succéspelare

Liverpool råkade ut för en defensiv kris under den gångna Premier League-säsongen då båda de ordinarie mittbackarna Virgil van Dijk och Joe Gomez råkade ut för allvarliga skador. Besked gav att ingen av dem skulle spela under resterande delen av säsongen och 24-årige akademiprodukten Nathaniel Phillips fick hoppa in och täcka upp.

Phillips imponerade samtidigt som Liverpool i sista stund knep tredjeplatsen och Champions League-spel för nästa säsong – och nu har han enligt uppgift flera klubbar som vill värva honom.

Den Liverpoolbaserade Goal-journalisten Neil Jones skriver att Liverpools Premier League-konkurrenter Brighton och Burnley båda är intresserade av att värva Phillips i sommar. Enligt Jones uppgifter så ska inget beslut kring Phillips framtid tagits, men Liverpool ska vara öppna att sälja om rätt pris ges vilket anses vara minst 15 miljoner pund (180 miljoner kronor).