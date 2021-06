Oväntade ryktet: Barcelona intresserat av Chelsea-back

Barcelona har i flera år haft Jordi Alba, 32, som ordinarie vänsterback, men kan nu vara på väg att plocka in en ny “back up” till den spanske landslagsbacken. Vänsterbacken Junior Firpo, som varit reserv till Alba under de senaste säsongerna, ryktas vara på väg bort från Barcelona och därmed sägs den spanska storklubben nu förbereda sig på att plocka in en ersättare.

Enligt den spanska tidningen Mundo Deportivo ser Barcelona den spanske vänsterbacken Marcos Alonso, till vardags i Chelsea, som en potentiell ersättare till Firpo. Barcelona uppges ha följt spelaren under en längre tid och kan möjligen gå för en värvning i sommar.

Alonso, 30, har i dagsläget avtal med Chelsea till sommaren 2023 och stod under den gångna säsongen för två mål på 17 framträdanden. Han kom till Chelsea från Fiorentina under sommaren 2016, men har även en bakgrund med spel i Sunderland och Bolton. Han är dessutom fostrad i Real Madrid.