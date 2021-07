Uppgifter: Rice har tackat nej till två kontraktsförslag - väntar på flytt

Englands landslagsmittfältare Declan Rice är West Hams mest värdefulla spelare, både på och utanför planen. 22-åringen släpptes från Chelseas akademi som 14-åring, men ryktas nu vilja återvända.

Enligt de största medierna i England, The Guardian och The Telegraph, har Rice tackat nej till två kontraktsförslag från West Ham, och vill bli informerad om det kommer in bud på honom. Chelsea och Manchester United väntas slåss om 22-åringens signatur. Även Manchester City nämns.

Sälja vill däremot West Ham inte göra, och om de ska gå med på ett göra det kräver de miljardbelopp. Rice uppges vilja spela Champions League-fotboll nästa säsong, och det skulle han få göra i Chelsea och United.

I Chelsea finns hans bästa kompis Mason Mount, och tränare Thomas Tuchel har identifierat honom som en nyckelspelare att värva. Att Chelsea-talangen Billy Gilmour ser ut att lämna på lån öppnar för ett köp.