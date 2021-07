Officiellt: Chanko blir assisterande tränare i superettan-klubb

Varmt välkommen till Akropolis IF Louay Chanko.



Idag står det klart att ”Lolo” träder in i rollen som assisterande tränare för Akropolis IF A-lags verksamhet för att bidra med sina taktiska kunskaper



Läs hela presentationen om Chanko på hemsidan⚪️🔵 pic.twitter.com/pQzII8ZvD5