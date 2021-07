Officiellt: Gais förlänger med talang

Gais har kommit överens om en förlängning med Nuha Jatta. Det nya kontraktet sträcker sig till vintern 2023. Jatta har spelat i Gais sedan 2016 och tog klivet genom klubbens akademi innan A-lagsdebuten kom 2019.

Den 18-årige mittfältaren har representerat Sverige på U-landslagsnivå och ses som en stor talang och har tidigare dragit till sig intresse från flera utländska klubbar.

– Vi har velat förlänga med Nuha sedan en tid och är väldigt nöjda med att vi nu kommit överens. Han är en av de större talangerna som kommit fram från akademin under senare år och det ska bli roligt att följa hans fortsatta utveckling. Han var rejält på gång redan under 2019 och även om hans kurva fick ett litet hack under förra året så ser vi stor potential i honom. Även om det inte blivit så mycket speltid i A-laget under våren så kan vi se att han tagit steg åt rätt håll och att han förhoppningsvis kommer att konkurrera om en plats i startelvan redan under hösten, säger sportchefen Nicklas Karlström till klubbens hemsida.

Gais inledde säsongen starkt men ligger efter elva matcher nia i superettan.