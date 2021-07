PSG-mittfältare avslöjar(?) nästa nyförvärv

Gianluigi Donnarumma, 22, står just nu utan klubb efter att kontraktet med Milan löpte ut 1 juli. Den italienske landslagsmålvakten, som väntas vakta stolparna i söndagens EM-final mot England, har länge ryktats till franska Paris Saint-Germain.

Nu verkar PSG-mittfältaren Marco Verratti ha avslöjat Donnarummas övergång till den franska storklubben.

– Han förtjänar att komma till en europeisk toppklubb som har ambitionen att vinna Champions League. Jag är glad att ha Donnarumma som ny lagkamrat i PSG. Han kommer att hjälpa oss mycket, säger Verratti enligt den trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano.

Donnarumma har trots sin ringa ålder gjort 251 A-lagsmatcher för Milan och 32 A-landskamper för Italien. Sedan tidigare har PSG gjort klart med Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi och Sergio Ramos i sommar.

Marco Verratti ‘confirms’ Gigio Donnarumma to Paris Saint-Germain: “He deserves to join a top European club to have the ambition to win the Champions League. I’m happy to have Donnarumma as new team mate at PSG, he will help us a lot”, Verratti says. 🇮🇹🇫🇷 #PSG