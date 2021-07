Uppgifter: Liverpool förbereder bud på Atlético-mittfältare

Georginio Wijnaldums kontrakt med Liverpool gick ut under sommaren och mittfältaren valde att skriva på för PSG. Nu uppges Liverpool vara på jakt efter en ersättare, och enligt spanska AS har Premier League-klubben ställt in siktet på en mittfältare i Atlético Madrid – Saul.

Klubben är enligt tidningen redo att buda 40 miljoner euro för 26-åringen, som tidigare kopplats ihop med såväl Manchester City som Bayern München.

Under förra säsongen stod den centrala mittfältaren för två mål och en framspelning.