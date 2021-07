Efter succén - Bajens jättetalang uppges jagas av storklubb

Under söndagen hamnade Hammarbys Williot Swedberg, 17, i fokus när Hammarby vann mot Degerfors. Jättetalangen byttes in i slutet av andra halvlek och strax därefter placerade 17-åringen vackert in 3-1.

– Det går inte att beskriva. Jag har växt upp här och kollat på varje match. Det är sjukt och det är bara att gå vidare. Man är inte bättre än sin senaste match, sa Swedberg själv efter matchen.

Nu uppger FotbollDirekt att det finns ett stort intresse från den danska storklubben Midtjylland kring Swedberg, och att de ska ha lagt ett bud. Hur stort budet är framgår inte. Sportchef Jesper Jansson menar att det inte kommer bli någon flytt, men att det givetvis är en spelare som skapar intresse.

ANNONS

– Han ska vara i Hammarby och vi vill skriva ett nytt och längre kontrakt med honom. Det har länge varit planen och chansen Milos gav honom i går är ett led i det och visar hur mycket vi tror på honom, säger Jansson till FotbollDirekt.

Danskarnas intresse uppges vara långvarigt, och det kom alltså inte efter gårdagens succédebut.