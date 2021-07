Uppgifter: PL-duo jagar Inters "framtida kapten"

Inter-mittfältaren Nicolo Barella var en av Serie A:s främsta spelare under förra säsongen. Även under EM var han en av nyckelspelarna i Italien som gick hela vägen och tog hem guldet.

Nu rapporterar Tuttomercatoweb att 24-åringen jagas av Manchester United och Liverpool. De sistnämnda uppges vara ute efter en ersättare till Georginio Wijnaldum – som lämnat för PSG. Möjligen kan Barella vara lösningen? Det kan bli svårt.

Premier League-jättarna sägs redo att erbjuda 700 miljoner kronor för mittfältaren. Trots det ska Inter inte vara beredda att släppa stjärnan – som klubben ser som en framtida kapten. Men… Allt har ett pris – eller?

Barellas kontrakt med Inter sträcker sig till 2024.