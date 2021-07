Officiellt: Arsenal lånar ut mittback - igen

Den franske mittbacken William Saliba, 20, värvades till Arsenal sommaren 2019 – men har fortfarande inte spelat en enda tävlingsmatch för klubbens A-lag.

Saliba har i stället varit utlånad till Saint-Etienne och Nice – och nu är det klart med ytterligare en utlåning till hemlandet Frankrike.

Det är fjolårets ligafemma Olympique Marseille som plockar in Saliba på lån för den kommande säsongen, vilket både Arsenal och Marseille bekräftar under torsdagen.

– Att spela en säsong till i Ligue 1 kommer att vara väldigt viktigt för Williams utveckling. Vi kommer självklart hålla nära kontakt med honom under säsongen och önskar William all lycka i Frankrike och Marseille, säger Arsenals tekniske direktör Edu i en kommentar.