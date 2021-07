Uppgifter: Arsenal jagar Chelsea-forward

Tammy Abraham, 23, är fostrad i Chelseas organisation och de senaste säsongerna har han också fått kontinuerligt med speltid i klubbens A-lag. I fjol noterades forwarden för sex mål på 22 Premier League-matcher, men på senare tid har Abraham uppgetts på väg bort från Chelsea, bland annat som en del i Chelseas försök att värva Erling Haaland.

En annat alternativ för Abraham? Arsenal. Under fredagen uppger nämligen The Telegraph att ”Gunners” är intresserat av att värva Abraham till klubben. En förklaring till att Arsenal ska vilja ha in Abraham i truppen sägs ligga i att man vill ha in en yngre forward kontra Alexandre Lacazette och Pierre-Emerick Aubameyang, som bägge är över 30.