Uppgifter: Chelsea redo att dumpa Werner - för att ha råd med Haaland

Chelsea slutade på fjärde plats i Premier League i fjol och storklubben vann också Champions League efter finalseger mot Manchester City.

Inför kommande säsong har Chelsea kopplats samman med flera stora värvningar, där framför allt Borussia Dortmunds Erling Haaland ryktats till klubben. Och nu uppger tyska Sky att Chelsea har en plan för hur man ska finansiera affären.

Det handlar om att man är redo att dumpa forwarden Timo Werner för att på så sätt få in pengar på kontot plus att man frigör utrymme lönemässigt. Chelsea ska redan ha hört sig för med olika toppklubbar ute i Europa för att se om det är någon som vill värva Werner, som hade problem under sin debutsäsong i Chelsea.