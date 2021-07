Uppgifter: Real-talangen mot ny utlåning - kan bli lagkamrat med Isak

Takefusa Kubo kom till Real Madrid 2019, men har varit utlånad varje säsong sedan dess. Nu ser japanen ut att vara på väg att lånas ut igen.

Det är den spanska tidningen AS som skriver att Real Sociedad just nu är i pole position för att låna in 20-åringen, som då skulle bli lagkamrat med Alexander Isak.

Kubo har tidigare varit utlånad till Real Mallorca, Villarreal och Getafe. Han har kontrakt med Real Madrid till sommaren 2024.