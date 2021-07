Uppgifter: Milan trycker på - vill låna Chelsea-stjärna

Milan slutade på andra plats i Serie A under fjolårssäsongen och laddar just nu upp inför kommande ligasäsong. En spelare som kan vara på väg in? Hakim Ziyech. Detta uppger Calciomercato, som skriver att ett säsongslångt lån är Milans förslag för att locka till sig den offensive mittfältaren. Uppgifterna gör också gällande att Milan ligger på för att få till en affär.

Ziyech ska ses som en ersättare till Hakan Calhanoglu, som efter fjolårssäsongen lämnade Milan för spel i värsta rivalen Inter.

Ziyech anslöt till Chelsea inför fjolårssäsongen, men hade en del problem med skador. Dessutom fick han mer speltid under Frank Lampards ledning kontra under Thomas Tuchels, vilket gör att en utlåning till Milan ska vara mer aktuell.