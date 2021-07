Två klubbar rapporteras jaga United-försvarare - Newcastle favorit

Axel Tuanzebe, 23, har under flera år tillhört Manchester Uniteds A-trupp. Sedan han flyttades upp från ungdomsakademin 2017 har det blivit två lånesejourer i Aston Villa. Och under sommaren har Birmingham-klubben uppgetts vara intresserat av att plocka in honom en tredje gång.

Nu rapporterar Football Insider att Villa stött på rejäl konkurrens. Newcastle visar också intresse och sägs i nuläget var favoriter att landa en övergång.

Efter att United gjort klart med Raphael Varane ser Tuanzebes chanser till spel i den röda tröjan små ut. Därför vill klubben få till ett lån.