Officiellt: Liverpool förlänger med nyckelspelare

Alisson Becker, 28, förlänger med Liverpool. Klubben går ut med att den brasilianske målvakten har skrivit på ett nytt “långtidskontrakt”, som enligt transferjournalisten Fabrizio Romano sträcker sig till sommaren 2027.

– Jag slösade inte så mycket tid på att tänka över det, säger Alisson i en kommentar på Liverpools hemsida.

I think I didn’t waste too much time to think about that. It’s something we just built in those last three years, the confidence, the trust that I have in the club and the club has in myself.

Alisson kom till Liverpool från Roma sommaren 2018, och har varit med och vunnit både Premier League och Champions League med klubben.

