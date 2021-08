Uppgifter: Tottenham överens med Inter-forward

Ansedda The Times rapporterar under söndagseftermiddagen att Tottenham har kommit överens med Inter-forwarden Lautaro Martinez, 23, i en affär värd över 60 miljoner pund, cirka 720 miljoner kronor. Även Arsenal ska ha visat intresse för argentinaren, enligt The Times.

Tidningen skriver vidare att Martinez kommer bilda anfallspar med Harry Kane, som Spurs är fast beslutet att behålla trots alla rykten om en flytt till Manchester City för den engelske landslagsanfallaren.

Transfersommaren kan bli förödande för Inters chanser att försvara Serie A-titeln, då Martinez radarpartner Romelu Lukaku sägs närma sig en flytt tillbaka till Chelsea.

ANNONS

Martinez gjorde 19 mål och 11 assist på 48 matcher med Inter förra säsongen och har tillhört klubben sedan 2018. I somras var han med och vann Copa América med Argentina.