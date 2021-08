Uppgifter: Barcelona på jakt efter Arsenal-anfallare

Barcelona har ekonomiska problem och har tvingats gå skilda vägar med superstjärnan Lionel Messi, som i stället har skrivit på för den franska storklubben Paris Saint-Germain. Barcelona-backen och trotjänaren Gerard Piqué behövde samtidigt gå med på en “betydande lönesänkning” för att klubben skulle kunna registrera nyförvärven Memphis Depay och Eric Garcia i La Liga-truppen.

Barcelona uppges nu vilja göra sig av med Philippe Coutinho och Martin Braithwaite för att frigöra löneutrymme, men ännu har inte någon av spelarna lämnat klubben. Nyligen uttalade sig tränaren Ronald Koeman om att han gärna skulle vilja få in en till anfallare, men enligt den spanska tidningen Sport måste Barcelona först sälja Braithwaite för att ha råd att förstärka truppen med en ny anfallare.

Om Barcelona lyckas sälja Braithwaite vill klubben, enligt Sport, gärna plocka in Pierre Emerick Aubameyang eller Alexandre Lacazette, 30, från Arsenal. Enligt tidningen skulle även båda spelarna kunna tänka sig att flytta till den spanska storklubben. Lacazette har avtal med Arsenal till nästa sommar, medan Aubameyang har kontrakt till sommaren 2023.

Under fredagen rapporterade den engelska tidningen The Times att Arsenal kan tänka sig att sälja Aubameyang framöver. En anledning till det uppges vara att klubben känner oro över anfallarens målform. Aubameyang gjorde “bara” tio ligamål förra säsongen och har inte gjort ett enda mål under årets försäsong. Arsenal uppges därmed känna osäkerhet kring om anfallaren kommer att göra så många mål, som klubben förväntar sig, den här säsongen.

Aubameyang och Lacazette missade båda Arsenals ligapremiär i fredags på grund av sjukdom. Arsenal förlorade då mot Brentford i Premier League.