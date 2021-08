Uppgifter: Mourinho nära värvning från Bundesliga

José Mourinho gör i år sin första säsong med Roma och fick en bra start på sitt nya uppdrag, då Roma under söndagen hemmaslog Fiorentina med 3-1 i Serie A-premiären. Nu kan det komma in ny förstärkning inför den fortsatta delen av säsongen.

Den italienska tidningen Corriere dello Sport uppger att Roma har kommit överens med Borussia Mönchengladbach-mittfältaren Denis Zakaria, 24, om en gemensam framtid. Ännu uppges dock inte klubbarna ha kommit helt överens, då Roma vill få in spelaren för mindre än 20 miljoner euro, drygt 200 miljoner kronor. Roma sägs under den kommande veckan komma in med ett avgörande bud för en affär.

Zakaria har tillhört Gladbach sedan sommaren 2017 och har i dagsläget kontrakt till sommaren 2022. Han har gjort nio mål och sju assist på 109 framträdanden med klubben i Bundesliga.