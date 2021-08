Uppgifter: Mbappé-flytt banar vägen för Cristiano Ronaldo

Under gårdagen rapporterade franska radiostationen RMC Sport att Paris Saint-Germain kan tänka sig att sälja Kylian Mbappé innan transferfönstret stänger. Detta efter att forwardsstjärnan tackat nej till ett kontraktserbjudande. Enligt RMC ska en icke namngiven engelsk klubb hört sig för om Mbappé, som annars främst ryktats till Real Madrid.

Det här är precis vad Madridpressen hoppats på. ”Mbappé är mer möjlig än någonsin”, jublar Marca, som ser en dominoeffekt framför sig. Cristiano Ronaldo kan flytta till PSG om Mbappé går till Real Madrid.

Diario AS, en annan Madridtidning, är inne på just detta scenario under rubriken ”Nyckeln till Mbappé”. Tidningen tillåter sig till och med att på förstasidan klä Mbappé i Real Madrids vita tröja och Cristiano Ronaldo i PSG:s blå tröja.

Cadena SER går emot de andra medierna: ingenting har förändrats. PSG har fortsatt inga planer på att sälja Mbappé, uppger radiokanalen. Fransmannen kommer att spela även den här säsongen i Ligue 1 innan han flyttar till (troligen) Real Madrid.