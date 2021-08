Bekräftat: Cajuste blir kvar i Midtjylland - trots intresse från flera klubbar

Den svenska landslagsmittfältaren Jens Cajuste har gjort det framgångsrikt under sin tid i danska Midtjylland. 22-åringen har till och med presterat så bra att klubbar som franska Rennes, engelska Brentford, och italienska Lazio har uppgets visa intresse för den lovande svensken.

Det ser dock ut som att Cajuste varken kommer att spela i Frankrike, England eller Italien under hösten, utan fortsätta i Danmark. Under kvällen meddelade nämligen klubben under ett sponsorevenemang att mittfältaren blir kvar i laget. Ingen klubb har förmått betala så mycket som Midtjylland krävt.

Tidigare under tisdagen berättade Midtjyllands sportchef, Svend Graversen, bland annat följande till Herning Folkeblad:

– Vi är glada om vi kan behålla Jens (Cajuste) och låta honom ta nästa steg i sin utveckling tillsammans med oss.

Jens Cajuste har ett kontrakt med Midtjylland som löper ut sista juni 2023.