Officiellt: Celtic-målspruta till Premier League-klubb

Crystal Palace gjorde klart med en anfallsförstärkning under transferfönstrets sista dag. Sent i går kväll meddelade London-laget att den 23-årige anfallaren Odsonne Edouard ansluter från Celtic. Edouard stod under förra säsongen för 22 mål och sex assist på 40 matcher och har i höst inlett säsongen med tre mål och två assist på elva framträdanden med den skotska storklubben.

Edouard har nu skrivit på ett fyraårskontrakt med Palace och får därmed göra sin första säsong i Premier League. Han har tidigare en bakgrund med spel i Paris Saint-Germain, men lämnade under 2017 för spel i Celtic, först på lån och sedan på permanent basis.

ANNONS

Crystal Palace har två poäng efter tre spelade omgångar i Premier League.