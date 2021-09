Uppgifter: Real Madrids andrahandsval - om de inte får Haaland

Real Madrid har redan nu kommit långt i sina värvningsplaner inför nästa sommar. Högst upp på listan står Kylian Mbappé, som tydligt har visat att han vill till Real.

Därefter, som prio två, kommer en annan ung stjärna. Borussia Dortmunds Erling Haaland har ryktats från Tyskland under flera år och sommaren 2022 hoppas de spanska giganterna att de ska kunna plocka in honom, uppger AS. Det lär dock vara för en rejäl prislapp, efter att Haaland öst in mål i både Bundesliga och Champions League, samt att hans unga ålder höjer prislappen. Dessutom ska även PSG vara intresserade, om de blir av med Mbappé.

Det ska därför också finnas en reservplan, enligt den spanska tidningen. Robert Lewandowski, som nu är i Bayern München, ska vara intressant om Real inte lyckas säkra norrmannen.