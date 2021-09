Vändningen: Pogba uppges vilja förlänga

Manchester United-mittfältaren Paul Pogba, 28, har ett utgående avtal med den engelska storklubben som sträcker sig till sommaren 2022. Fransmannen har under senaste åren rapporterats vilja lämna United, men uppges nu ha ändrat sig om sin framtid efter höstens fina säsongsstart.

The Athletic skriver att Pogba lutar att åt att vilja skriva på ett nytt avtal med United. Uppgifterna gör gällande att lördagens 4-1-seger mot Newcastle, då Pogba stod för två assist, spelar in i det. Samtidigt är det många faktorer som spelar in i ett eventuellt beslut att förlänga med United, skriver The Athletic.

Pogba är den här säsongen noterad för sju assist på fyra matcher i Premier League. Han kom till United från Juventus under 2016, men har även en bakgrund med spel i den engelska klubbens akademi.