Uppgifter: Real Madrid kan lägga bud på Manchester City-back

Den spanske högerbacken Pedro Porro, 22, anslöt till Manchester City från Girona under sommaren 2019, men har sedan dess inte fått chansen i den engelska klubbens A-lag. Han har i stället blivit utlånad till Real Valladolid och Sporting under de senaste åren. Under sommaren 2020 blev han utlånad till Sporting i två år, och nästa sommar går avtalet ut.

Nu uppger den portugisiska tidningen O Jogo att Real Madrid överväger att lägga ett bud på 22-åringen, även om Sporting har en option om köp på spelaren efter låneavtalet. Real Madrid sägs vara ute efter en ny högerback och ser på Porro som ett bra alternativ.

Porro är den här säsongen noterad för två mål och en assist på sju matcher med Sporting. Porro har kontrakt med Manchester City till sommaren 2024.