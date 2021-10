Uppgifter: Inter jagar anfallsstjärnor

Inter rapporteras vilja göra sig av med chilenaren Alexis Sanchez i januari och sägs därmed vilja få in en eller två ersättare till anfallaren inför den andra halvan av säsongen. Enligt den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport är Inter nu intresserat av både Arsenals Alexandre Lacazette, 30, och Real Madrids Luka Jovic, 23.

Lacazette har under senaste tiden kopplats ihop med en drös olika klubbar och verkar därmed vara på väg bort från London-klubben, som han har kontrakt med till sommaren 2022. Jovic har i sin tur inte fått särskilt stort förtroende under sin tid i “Marängerna” och var under förra vårsäsongen utlånad till Eintracht Frankfurt. Han har dock avtal med Real till sommaren 2025.