Uppgifter: Milan vill värva från Inter

I somras lämnade Hakan Calhanoglu Milan för spel i Inter. Framöver kan det bli ytterligare en infekterad övergång mellan de bittra rivalerna. Calciomercato uppger nu att Milan är intresserat av att värva Inters kroatiske mittfältare Marcelo Brozovic, 28.

Brozovic har i dagsläget avtal med Inter till nästa sommar och kan därmed lämna gratis då. Samtidigt uppges Inter vilja förlänga kroatens kontrakt.

Brozovic kom till Inter från Dinamo Zagreb under vintern 2015 på lån över ett och ett halvt år och skrev sedan på ett permanent kontrakt med Inter under sommaren 2016. Under den här säsongen är 28-åringen noterad för en assist på nio framträdanden.