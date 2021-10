Uppgifter: Storklubbar redo att värva Lingard

Jesse Lingard, 28, sitter på ett utgående avtal med Manchester United och kan därmed lämna gratis nästa sommar. Engelsmannen uppges nyligen ha nobbat ett nytt kontrakt med klubben, vilket kan tala för en flytt till en ny klubb nästa sommar.

Nu rapporterar den engelska tidningen Daily Mail att Barcelona och Milan ligger bäst till för att värva Lingard – om 28-åringen bestämmer sig för att lämna United gratis nästa sommar. Tidigare har det även kommit rapporter om att både West Ham och Newcastle vill ha spelaren.

Lingard är fostrad i United, men har blivit utlånad till ett antal olika klubbar under sin karriär. Efter att ha fått minimal speltid under hösten 2020 var han under förra vårsäsongen utlånad till West Ham, där han gjorde stor succé. London-klubben ville värva Lingard i somras, men då beslutade sig mittfältaren för att stanna i United.

Så här långt är han noterad för två mål och en assist på sex matcher under den här säsongen. Han har även tagit tillbaka en plats i det engelska A-landslaget.