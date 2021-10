Uppgifter: Real Madrid vill ha Liverpools sportchef

Liverpools sportchef Michael Edwards har byggt upp ett gott rykte, efter många framgångsrika övergångar för den engelska klubbens räkning, såsom Virgil van Dijk och Mohamed Salah. Men hans kontrakt sträcker sig bara tills nästa sommar.

Det är också då Real Madrid planerar att inventera rejält i klubben. Spanjorerna är intresserade av att plocka Edwards från engelska klubben, uppger The Sun. Lockelsen med att gå till just Real ska vara de stora förändringar som väntar, där många nya spelare väntas tas in, och där det även verkar troligt att klubben kommer ta in en ny tränare.

Jürgen Klopp, tränare i Liverpool, är dock inte orolig att de ska bli av med Edwards. När frågan kommer upp blir tysken snarare irriterad.

– Vad är det här? Ska vi prata om sportchefen vars kontrakt går ut nästa sommar? Det är inte mitt beslut, detta måste du fråga någon annan om. Detta är faktiskt intressant, jag har aldrig diskuterat en sportchefs kontrakt tidigare, säger han enligt tidningen.

Edawrds kom till Liverpool 2011, då från Tottenham.