Emery bekräftar Premier League-intresse: "Jag har inte sagt nej"

Newcastle bytte nyligen ägare och är ute efter att plocka in en ny chefstränare som ersättare till Steve Bruce. Enligt de engelska tidningarna The Guardian och The Times hoppas Newcastle på att presentera Villarreal-tränaren Unai Emery som ny chefstränare under den här veckan.

Nu bekräftar Emery att det finns intresse från Newcastle.

– Jag har blivit medveten om deras intresse och jag har inte sagt nej, men det finns ännu inget erbjudande, säger tränaren enligt Goal.com.

Emery har basat över Villarreal sedan i fjol och har lett klubben till en Europa League-titel. Tidigare har han tränat Arsenal, Paris Saint-Germain, Sevilla, Spartak Moskva, Valencia och Almeria.