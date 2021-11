Uppgifter: Xavi skriver kontrakt till 2024

Barcelona sparkade nyligen Ronald Koeman och är nu ute efter att plocka in en ny chefstränare. Sergi Barjuan, som i vanliga fall leder Barcelonas reservlag, är tillfälligt ansvarig för Barcelonas A-lag. Han förväntas sitta kvar vid rodret till sin nästa match mot Celta Vigo på lördag.

Barcelona har under senaste tiden spekulerats vilja ha in förre storspelaren Xavi som ny chefstränare. Barcelonas vicepresident och sportchef är på väg att träffa Xavi i Qatar – men president Joan Laporta har stannat i Spanien, enligt The Athletic.

Sky Sports Matteo Moretto skriver även att Xavi kommer att skriva på ett kontrakt med Barcelona som sträcker sig till 2024 och att en officiell presentation närmar sig.