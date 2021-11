Barça uppges ha bestämt sig för Cavani-köp

Nyligen ådrog sig Sergio Agüero en skada som kommer hålla honom borta från spel i flera månader. Barcelona vill därför värva in en ersättare till argentinaren i januari och enligt spanska AS har klubben nu bestämt sig för vilken forward man ska försöka värva in.

Det handlar om Manchester Uniteds veteran Edinson Cavani.

Uruguayanen har svårt att få speltid i Premier League-jätten efter Cristiano Ronaldos ankomst och det kan öppna för en flytt i vinter. 36-åringens kontrakt går ut till sommaren.

Cavani skulle dock behöva acceptera en betydande lönesänkning vid en flytt till Barcelona, konstaterar AS.