Uppgifter: Juventus redo att bryta med Ramsey

Juventus walesiske mittfältare Aaron Ramsey, som kom från Arsenal under sommaren 2019, har fått knapp speltid under den här säsongen med endast fem framträdanden i alla turneringar. 30-åringen har därmed under senaste tiden ryktats vara på väg bort från den italienska storklubben.

Nu uppger Calciomercato att Juventus är redo att bryta spelarens kontrakt. Ramsey har i grunden kontrakt till sommaren 2023, men kan alltså lämna tidigare än så.

Ramsey kom senast till spel den 20 oktober i år med ett sex minuter långt inhopp mot Zenit S:t Petersburg på bortaplan i Champions League-gruppspelet.