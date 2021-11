Uppgifter: Premier League-klubb visar intresse för Simeone

Hellas Verona-anfallaren Giovanni Simeone, son till Atlético Madrid-tränaren Diego Simeone, är på lån från Cagliari över den här säsongen och har hittills imponerat med nio mål och tre assist på elva framträdanden i Serie A.

Hellas Verona har även en option om köp, men möjligen kan 26-åringen sedan hamna i England.

Daily Express rapporterar nu att Premier League-klubben West Ham är intresserat av att köpa loss anfallaren från Hellas Verona efter att den italienska klubben utnyttjat sin köpoption. Hellas Veronas köpoption är på 10,2 miljoner pund, drygt 119 miljoner kronor. Därefter lär klubben vilja ha än mer pengar för spelaren av West Ham.

ANNONS

Simeone har under senaste åren tillhört flera olika klubbar i Italien. Under sommaren 2016 lämnade han argentinska River Plate för spel i Genoa och sedan dess har han även tillhört Fiorentina, Cagliari och Hellas Verona. Simeone har även gjort ett mål på fem A-landskamper med Argentinas landslag. Senast han spelade med landslaget var under 2018.