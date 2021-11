Uppgifter: Manchester City-stjärna öppnar för Barcelona-flytt

Raheem Sterling, 26, har bara startat tre Premier League-matcher för Manchester City i höst. I oktober öppnade den engelske landslagsyttern för att lämna klubben och flytta utomlands.

– Jag är inte en person som ska klaga, och jag vill inte göra det här till en större grej än vad det faktiskt är. Men om det fanns möjlighet att gå någon annanstans för att få mer speltid skulle jag vara öppen för det, sade Sterling enligt The Telegraph.

När Xavi tog över som ny Barcelona-tränare började Sterling kopplas ihop med La Liga-klubben alltmer frekvent. Nu rapporterar ansedda The Times att Sterling är öppen för en utlåning till Barça i januari om han inte lyckas slå sig in i Pep Guardiolas startelva under vintern.

Sterling kom till Manchester City från Liverpool sommaren 2015 och har kontrakt till juni 2023.