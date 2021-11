Uppgifter: Real vill bilda anfall med Vinicius, Mbappé och Haaland

Real Madrid vill bli bäst i Europa igen. Det skriver Daily Mail och menar att det är bakgrunden till de otroliga drömmar som klubben uppges ha.

Att Kylian Mbappé vill till klubben är ingen hemlighet. Att klubben besvarar intresset är inte heller någon vidare nyhet. Men klubben är inte nöjda med att värva in en av världens bästa 22-åringar. De är dessutom ute efter en av världens bästa 21-åringar, enligt spanska AS. De uppges ha siktet inställt på Erling Haaland, som enligt tidningen vill flytta till just Spanien.

Real Madrids dröm uppges vara att kunna bilda en anfallstrio med de två världsstjärnorna, och talangen Vinicius Junior som har imponerat stort under den pågående La Liga-säsongen.