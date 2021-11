Uppgifter: Chelsea jagar Fofana igen

Wesley Fofana anslöt till Leicester sommaren 2020 från AS Saint-Étienne och spelade 38 matcher för den engelska klubben förra säsongen. Den 20-åriga försvararen är just nu på väg tillbaka från en svår skada han drog på sig under försäsongen i augusti.

Enligt uppgifter kommer Thomas Tuchel vara aktiv igen under nästa sommars transferfönster. Chelsea har alltid haft ett öga på Wesley Fofana och kontakten mellan Champions League-vinnarna och spelaren har återupptagits, enligt Foot Meracto. Enligt Express ska Fofana vara ersättaren till Antonio Rüdiger vars kontrakt går ut med Chelsea i sommar. Fofana ska dessutom vara väldigt sugen på en flytt till den engelska storklubben, enligt samma uppgifter.

Med tanke på Fofanas ålder och hans kontrakt som går ut 2025 kommer det säkerligen att bli en liknande övergångssumma som Leicester krävde för Harry Maguire 2019. Chelsea ska vara favoriter till att värva fransmannen, men Manchester United och Real Madrid sägs också vara väldigt sugna på att ge sig in i kampen om talangens underskrift.