Saliba vill inte prata om Arsenal: "Föredrar att inte prata om min framtid"

Arsenal-backen William Saliba, 20, kom under sommaren 2019 från Saint-Etienne, men har ännu inte fått chansen i Premier League. Han har i stället blivit utlånad till just Saint-Etienne, Nice och Marseille under de senaste säsongerna. Det nuvarande låneavtalet med Marseille sträcker sig till nästa sommar och sedan kan han möjligen få chansen i Arsenal under nästa säsong.

Saliba har kontrakt med Arsenal till sommaren 2024, men vill inte prata om sin framtid i klubben.

– Jag föredrar att inte prata om min framtid, men jag trivs här. Jag ångrar inte mitt beslut. Jag har varit väldigt lycklig sedan första dagen. Jag har ett år här (i Marseille) och jag kommer ge allt, säger fransmannen till RTL.

Saliba är i höst noterad för 21 matcher med Marseille.