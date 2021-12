Uppgifter: Juventus överväger Arsenal-värvning

Det stormar runt Pierre-Emerick Aubameyang just nu. Arsenal-anfallaren blev nyligen av med kaptensbindeln efter att ha återvänt till London för sent från en utlandsresa och nu får han inte ens träna med lagkamraterna, enligt The Telegraph. Till lördagens Premier League-match mot Leeds är Aubameyang inte uttagningsbar.

En klubb som kan komma till Aubameyangs räddning? Juventus, enligt Tuttosport. Den italienska sajten uppger att 32-åringen är en av flera forwards som “Den gamla damen” överväger att värva i januarifönstret. Andra alternativ är PSG:s Mauro Icardi samt Manchester United-duon Edinson Cavani och Anthony Martial.

Juventus har varit en stor besvikelse i Serie A den här säsongen och ligger först på sjundeplats med hela 15 poäng upp till Inter i serieledning.