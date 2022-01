Uppgifter: Beckham vill värva allsvensk mittback

Christopher McVey har under årets allsvenska säsong fått en allt större roll i Elfsborg, som 24-åringen har tillhört sedan han var tolv år gammal. Han gjorde 23 framträdanden under 2021, varav 17 från start, jämfört med att han under 2020 bara spelade i två matcher.

Enligt GT har han dragit till sig intresse under hösten, från Inter Miami CF. MLS-klubben ägs av David Beckham och tränas i nuläget av den förre Manchester United-spelaren Phil Neville. De ska under de senaste månaderna ha scoutat svensken intensivt och tidningen uppger att just Neville har varit drivande i den stundande övergången.

Parterna ska i praktiken vara överens om en affär och McVey ska vara positiv till en flytt. Mittbacken har dessutom ett amerikanskt pass vilket ska underlätta affären. Kontraktet med Elfsborg löper över säsongen 2022.

I Inter Miami spelar Gonzalo Higuain, som tidigare representerat klubbar som Real Madrid, Juventus, Milan och Chelsea.