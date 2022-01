Uppgifter: Dansk klubb intresserad av Nygren

Benjamin Nygren lämnade IFK Göteborg under sommaren 2019 för belgiska Genk. Där tog det dock inte fart, utan svensken lånades under hösten 2020 ut till Heerenveen, där han nu är kontrakterad tills i sommar. Hittills den här säsongen har han fått starta tre gånger i Nederländerna. Under hösten pratade Nygren med Fotbollskanalen och kommenterade då sin situation som följer:

– Jag hoppade in en del i början och fick sedan starta i några matcher. Jag tycker att jag gjorde det väldigt bra och vi spelade rätt bra som lag. Det enda som saknades var att jag inte gjorde mål eller assist, men det var nära och jag tycker att det kändes bra. Det har känts bra när jag spelat. Jag känner inte att jag gjort det dåligt. Jag har gjort det bra när jag spelat, men det är svårt att göra så mycket när jag inte får spela, sade han då.

ANNONS

Enligt Het Belang Van Limburg vill Nygren därför lämna den nederländska klubben och de uppger att en dansk klubb visar intresse för mittfältaren. Vilken klubb det gäller har inte angetts.

En återkomst till Genk uppges inte vara ett alternativ vilket ökar chanserna för den danska klubben att 20-åringen. Hans nuvarande kontrakt med den belgiska klubben sträcker sig till 2024.