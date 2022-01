Uppgifter: Sevilla intresserat av att låna in Kulusevski

Dejan Kulusevski är missnöjd med mängden speltid han har fått i Juventus hittills på säsongen. Det är flera klubbar som har märkt att svensken är möjlig att värva i vinter, bland annat Tottenham och Arsenal.

Nu ger sig en till klubb in i jakten, enligt spanska Sport. Det är Sevilla som har siktat in sig på Kulusevski, då de vill förstärka truppen under det pågående transferfönstret. Juve uppges vilja ha drygt 350 miljoner kronor för 21-åringen, vilket Sevilla inte uppges beredd att betala. Det är därför ett lån över resten av säsongen som är av intresse.

Det skulle i så fall innebära att Kulusevski blir lagkamrat med Ludwig Augustinsson, som i somras blev den första svenska herrspelaren någonsin i Sevilla.