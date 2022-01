Uppgifter: Arsenal-back aktuell för Serie A-flytt

Arsenal-backen Pablo Mari, 28, har fått knapp speltid den här säsongen med tre matcher, varav två i Premier League. Spanjoren, som kom in på lån från Flamengo under vintern 2020 och sedan anslöt permanent under sommaren samma år, har i stället nött bänk och varit utanför lagets matchtrupp under säsongen.

Nu uppger den italienske journalisten Gianluca Di Marzio att Arsenal påbörjat samtal med Udinese om en utlåning över den resterande delen av säsongen. Uppgifterna gör gällande att det kan bli ett rakt lån utan köpoption.

Mari har kontrakt med Arsenal till sommaren 2024 och har tidigare en bakgrund med spel i Flamengo, Manchester City, Deportivo La Coruna, NAC Breda och Girona.