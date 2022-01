The Times: Brentford hoppas presentera Eriksen i helgen

Sillybloggen 08:53

Ansedda The Times rapporterar under fredagskvällen att Brentford hoppas slutföra värvningen av Christian Eriksen, 29, under helgen. Den danske landslagsmannen, som drabbades av hjärtstopp i sommarens EM, har genomgått sina medicinska undersökningar med gott resultat i veckan.

Eriksen har tränat med Ajaxs reserver efter att ha lämnat Inter i december. Reglerna i Serie A tillåter inte spelare att spela med en hjärtstartare, vilket Eriksen fick inopererat i somras. Kontraktet med Brentford löper säsongen ut, enligt The Times.