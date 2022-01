Sena försöket: Everton sägs överväga att plocka in Real-anfallare

Sillybloggen 14:18

Everton är i kris och tampas i botten av Premier League. Nu uppger The Telegraph att klubben vill plocka in Real Madrids Luka Jovic.

Everton förväntas i veckan presentera Frank Lampard som ny chefstränare efter Rafael Benitez i klubben. Samtidigt kan klubben även förstärka truppen innan transferfönstret slår igen.

Den engelska tidningen The Telegraph skriver nu att Everton överväger att plocka in Real Madrids serbiske anfallare Luka Jovic, 24. Det kan möjligen bli en sen spetsvärvning offensivt.

Jovic har floppat rejält sedan flytten till Real Madrid från Eintracht Frankfurt under 2019 och var även utlånad under förra vårsäsongen till just Eintracht Frankfurt. Den här säsongen har han fått knapp speltid och är noterad för ett mål och två assist på 15 framträdanden.

ANNONS

Jovic sitter samtidigt på ett långt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2025.