Uppgifter: Ekitike nära flytt till Newcastle

West Ham ska ha varit intresserat för Ekitike, men det är Newcastle som enligt The Telegraph är nära att köpa talangen. Mycket tyder på att fransmannen kommer bli klar för en flytt till England under måndagen. Prislappen sägs hamna på strax under 420 miljoner kronor, enligt tidningen, medan Sky Sports uppger att budet ligger på ungefär 315 miljoner, vilket de även uppger att den franska klubben har accepterat.

Anfallaren har representerat Frankrike på U21-nivå.