Uppgifter: Pochettino vill ta Kane till United

Sillybloggen 14:38

Om Pochettino hamnar på Old Trafford, är han enligt The Telegraph sugen på att återförenas med en gammal bekantskap. Tidningen uppger att tränaren skulle vilja värva Harry Kane, som han tränade under sina år i Tottenham.

Harry Kane har tidigare uppgetts vara öppen för att lämna Tottenham. I somras ska anfallaren ha varit nära en flytt till Manchester City.