Raphinha sägs avvisa kontraktssamtal - ryktas till Liverpool

Leeds United-brassen Raphinha, 25, imponerade i fjol stort under sin första säsong i Premier League och har under den här säsongen fortsatt på samma spår i England. Det har lett till spekulationer om en flytt till en lite större klubb, och nyligen uppgav The Athletic att Liverpool är intresserat av att värva den offensive poängspelaren framöver.

Nu uppger Goal.com att Raphinha avvisat två försök från Leeds om att inleda nya samtal om ett nytt kontrakt. 25-åringen har kontrakt till sommaren 2024, men Leeds uppges gärna vilja skriva ett längre avtal med brassen, samtidigt som spelaren sägs vilja se över sina alternativ. Raphinha uppges samtidigt helst vilja stanna i Premier League.

Raphinha kom till Leeds från Rennes under 2020, men har även en bakgrund med spel i Sporting och Vitoria Guimaraes i Europa. Den här säsongen är han noterad för åtta mål och två assist på 21 framträdanden i Premier League.